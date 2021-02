Wie geht es mit dem Kindergarten weiter? Zeitweise war ein Neubau im Gespräch. Jetzt liegt eine Machbarkeitsstudie vor. Und eine Waldkindergarten-Gruppe ist im Gespräch.

Die Zukunftsfrage stellte sich der Kindergartenausschuss des Trägers, die Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim. Auch die Ortsgemeinden Krottelbach und Langenbach, deren Kinder ebenfalls die Kita Regenbogen besuchen, haben ein Mitspracherecht.

Die Vorsitzende des Ausschusses ist die Ortsbürgermeisterin von Herschweiler-Pettersheim, Margot Schillo. Sie stellte die Machbarkeitsstudie vor. Die Idee, in Kooperation mit der VG die Kindergartengruppen am Standort der Grundschule anzusiedeln und somit ungenutzte Räume der ehemaligen Realschule plus zu nutzen, sei wirtschaftlich nicht darstellbar. Ebenso wäre ein Neubau eines sechsgruppigen Kindergartens finanziell nicht tragbar. Sinnvoll sei ein Anbau für weitere Gruppen am bestehenden Standort. Momentan besteht eine provisorische Betriebserlaubnis für 115 Kinder. Sie ist befristet bis zum 30. Juni.

Größerer Anbau abgelehnt

Bereits 2012 wurde ein Anbau für Küche und Mensa durchgeführt. Der damalige Antrag der Ortsgemeinden, den Anbau zweistöckig durchzuführen, wurde wegen „fehlendem Bedarf“ nicht genehmigt. Dies war nach Schillos Worten eine falsche Entscheidung, „die uns nun planerisch und finanziell unter Druck setzt“.

Die aktuelle Fördermöglichkeit eines Anbaus liege pro Gruppe bei 150.000 Euro. Ab 1. Juli, mit dem neuen Kita-Plus-Gesetz, seien pro Platz für Kinder unter zwei Jahren 12.000 Euro zu bekommen, für Kinder über zwei Jahren 8500 Euro. Gefördert werde in erster Linie die Quantität der Unterbringung, jedoch nicht die Qualität.

Kosten von 2,5 Millionen Euro

Eine Kostenkalkulation für den jetzigen Standort komme bei Anbau und Renovierung auf ein Investitionsvolumen von über 2,5 Millionen Euro, wobei der Träger 90 Prozent selbst beitragen müsst, was Schillo als untragbar und unverhältnismäßig bezeichnete: „Im Vergleich zu Förderungen aus dem I-Stock oder für Radwege gibt es Quoten von 60 bis 75 Prozent, beim Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 sogar 90 Prozent, und hier bei unseren Kindergärten werden kumuliert lediglich nur zehn Prozent Zuschuss gewährt.“

Schillo kündigte an, die Sanierung der Kita voranbringen zu wollen. Die Vertreter der Ortsgemeinden signalisierten ihre Unterstützung, benötigten nach eigenen Aussagen aber auch eine deutlich angemessenere finanzielle Unterstützung und „wollen nicht im Regen stehengelassen werden“.

Interesse an Waldkindergarten

Reges Interesse und sehr positive Rückmeldung ergab eine Umfrage von Träger und Elternbeirat zum Thema Waldkindergarten. Wie Schillo erläuterte, ist dies ein ergänzendes pädagogisches Konzept, das mit den beteiligten Behörden abgestimmt werden müsse. Dem Signal der Eltern wolle der Ausschuss sich nicht verschließen, so dass die Vorsitzende ermächtigt wurde, die Möglichkeiten mit Land und Kreis abzustimmen.

Der Waldkindergarten wäre eine feste Gruppe mit maximal 20 drei- bis sechsjährigen Kindern. Das Personal wäre fest zugeteilt. „Der Gemeindewald ist gut zu Fuß zu erreichen. Die jetzige Kita-Leitung könnte die Verantwortung mit übernehmen“, sagte Schillo, die mit der VG Oberes Glantal Gespräche aufnehmen will. Bei einem Elternabend soll das Konzept vorgestellt werden.