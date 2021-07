Die Eltern der Kinder, die die Kita „Kleine Strolche“ in Sand besuchen, sind sauer. Sie haben Kritikpunkte und beklagen sich darüber, bei der Ortsgemeinde nicht genügend Gehör zu finden.

Die Betreuungssituation in der Kita Sand hat sich in den letzten Tagen gebessert. Es herrsche wieder Normalbetrieb, erklären Vertreter des Elternausschusses. Ein Disput über Beschattungen und Sicherheitsvorkehrungen ist aber bislang nicht vom Tisch.

Die Kita sei personell unterbesetzt. Die Lage, die schon zu „normalen“ Zeiten wegen des hohen Krankenstands nicht gut gewesen sei, habe sich während der Corona-Pandemie zugespitzt, sagt Miriam Amann, Mitglied im Elternausschuss. Rund acht Wochen – mit Ausnahme von wenigen Tagen in einzelnen Gruppen – sei keine „umfängliche Betreuung der Kinder gewährleistet gewesen“. Die Einrichtung sei sogar zwei Wochen lang komplett und mitunter tageweise geschlossen gewesen. Amann beklagt, dass die Urlaubs- und „Kind-Kranktage“ vieler Eltern mittlerweile aufgebraucht oder schon überzogen seien. „Wer keine private Betreuung hat, hat verloren. Mancher sieht sogar seine Existenz bedroht.“ Und nun würden noch freie Tage für den August benötigt, wenn „trotz der anhaltend schlechten Situation“ die Kita drei Wochen Sommerpause mache, erklärt die junge Mutter verärgert. Ihrer Ansicht nach müsse dringend eine Lösung gefunden werden, „die aber nicht zu Lasten der verbliebenen Erzieher gehen darf“.

Alte Forderung nach Sonnenschutz

Noch viel länger, nämlich schon über vier Jahre, ist die fehlende Beschattung ein Dorn in den Augen der Eltern. „Gerade an den heißen Tagen war es wieder unerträglich in der Kita“, berichtet Anne Kratz, ebenfalls Mitglied im Elternausschuss. „Bei bis zu 36 Grad Außen- und 30 Grad Innentemperatur gibt es keinen Sonnenschutz. Diese Situation ist für die Kinder und die Erzieherinnen kaum auszuhalten.“ Kratz weiß von Fördergeldern, die die Gemeinde für die Beschattung beantragt hat. „Aber was ist mit diesen geschehen?“

Der Elternausschuss hat nun als Zwischenlösung vorgeschlagen: Sonnenschirme auszuleihen und aufzustellen. „Ob das möglich ist, haben wir bis heute nicht erfahren“, moniert Kratz. Auch das Sonnensegel und vier Pavillons, die versprochen worden seien, fehlten. „Wir erwarten unverzüglich zumindest eine Notfall-Beschattung“, betont Anne Kratz. In ihren Augen liege hier „ein baulich bedingtes Dauerproblem und keine Ausnahmesituation vor“.

Kein Sicherheitsschloss

„Immerhin wurde jetzt die Fluchtwegetreppe vom oberen Stock in den Garten gesperrt.“ Sandra Paulus, Vorsitzende des Elternausschusses, ist mit diesem Schritt in Sachen Sicherheitsvorkehrungen aber nicht ganz zufrieden. Es fehle noch die kindgerechte Absperrung. Auch könnten die Kleinen nach wie vor die Zugangs- und Abschlusstore am Spielbereich öffnen. Der Vorschlag des Elternausschusses, ein kindgerechtes Sicherheitsschloss zu anzubringen, sei „leider ohne Resonanz geblieben“.

Da Anfragen an und Gespräche mit dem Ortsbürgermeister nicht den gewünschten Erfolg zeitigten, hat der Elternausschuss eine Unterschriftenaktion zu den drei Kritikpunkten gestartet. „An zwei Tagen haben wir 85 Unterschriften gesammelt, von Mamas und Papas und Großeltern“, sagt Miriam Amann. Die Liste wurde der Gemeinde übergeben. Eine Reaktion steht aus.

Ortsbürgermeister Thomas Wolf erklärt, den Unmut zu verstehen. Er wisse um die Defizite, wolle und werde auch handeln. Doch die bürokratischen Hürden seien mitunter sehr hoch, erforderten Geduld und langen Atem, gab er zu bedenken. Näheres werde er aber erst bei der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderats am 15. Juli bekanntgeben: „Vorher möchte ich mich zum Sachstand nicht weiter äußern.“