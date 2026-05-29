Seit Samstag ist Andreas Müller Pensionär. Rund 200 Gäste aus Nah und Fern haben ihn bei seinem Schritt in den Ruhestand begleitet. Die RHEINPFALZ hat Momente festgehalten.

Es war das dritte Abschiedsfest binnen acht Monaten: Nach Landrat Otto Rubly (Anfang Oktober) und Stefan Spitzer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, nur wenige Wochen danach Ende November, hat nun der zweite Bürgermeister sein Arbeitsleben beendet. Andreas Müller, Verwaltungschef der VG Lauterecken-Wolfstein, ist am Donnerstagabend verabschiedet worden. Die RHEINPFALZ hat Augenblicke des Abends in der Mensa in Wolfstein festgehalten.