Lauterecken-Wolfstein RHEINPFALZ Plus Artikel Bürgermeister Andreas Müller nimmt vor 200 Gästen seinen Hut: Der Abend in Bildern

Moment des Übergangs: Andreas Müller lässt seinen Nachfolger Philipp Gruber (rechts) die Eidesformel sprechen.
Moment des Übergangs: Andreas Müller lässt seinen Nachfolger Philipp Gruber (rechts) die Eidesformel sprechen.

Seit Samstag ist Andreas Müller Pensionär. Rund 200 Gäste aus Nah und Fern haben ihn bei seinem Schritt in den Ruhestand begleitet. Die RHEINPFALZ hat Momente festgehalten.

Es war das dritte Abschiedsfest binnen acht Monaten: Nach Landrat Otto Rubly (Anfang Oktober) und Stefan Spitzer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, nur wenige Wochen danach Ende November, hat nun der zweite Bürgermeister sein Arbeitsleben beendet. Andreas Müller, Verwaltungschef der VG Lauterecken-Wolfstein, ist am Donnerstagabend verabschiedet worden. Die RHEINPFALZ hat Augenblicke des Abends in der Mensa in Wolfstein festgehalten.

Kein Zurück mehr.
Kein Zurück mehr.
Gratuliert wurde auf, neben und jenseits der Bühne.
Gratuliert wurde auf, neben und jenseits der Bühne.
Und das ein oder andere passende Geschenk gab es auch.
Und das ein oder andere passende Geschenk gab es auch.
Vor allem reichlich Blumen.
Vor allem reichlich Blumen.
Annähernd drei Stunden dauerte der Festakt. Eine harte Probe für manchen. Wolfsteins früherer Stadtbürgermeister Gerhard Kirch m
Annähernd drei Stunden dauerte der Festakt. Eine harte Probe für manchen. Wolfsteins früherer Stadtbürgermeister Gerhard Kirch meisterte die Herausforderung gemeinsam mit seiner Ehefrau.
Eröffnete den Reigen an Rednerauftritten: Philipp Gruber, frisch im Amt angekommen.
Eröffnete den Reigen an Rednerauftritten: Philipp Gruber, frisch im Amt angekommen.
Müller wusste durchaus, wem er Dank schuldig ist.
Müller wusste durchaus, wem er Dank schuldig ist.
Jawohl.
Jawohl.
Es folgt: die Gästeliste in Bildern.
Es folgt: die Gästeliste in Bildern.
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