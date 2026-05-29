Lauterecken-Wolfstein Bürgermeister Andreas Müller nimmt vor 200 Gästen seinen Hut: Der Abend in Bildern
Es war das dritte Abschiedsfest binnen acht Monaten: Nach Landrat Otto Rubly (Anfang Oktober) und Stefan Spitzer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, nur wenige Wochen danach Ende November, hat nun der zweite Bürgermeister sein Arbeitsleben beendet. Andreas Müller, Verwaltungschef der VG Lauterecken-Wolfstein, ist am Donnerstagabend verabschiedet worden. Die RHEINPFALZ hat Augenblicke des Abends in der Mensa in Wolfstein festgehalten.
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