Das Bürgerhaus Waldmohr muss in Sachen Brandschutz auf Vordermann gebracht werden. Der Stadtrat vergab nun die notwendigen Elektroarbeiten.

Das Bürgerhaus in Waldmohr wird in Teilen umgebaut. Das hat die Kuseler Bauaufsicht auf den Plan gerufen, die die vorhandenen Brandschutzmaßnahmen prüfte. Die Behörde stellte dabei fest, dass die Rettungswegkennzeichen und die Sicherheitsbeleuchtung im Haus zu verbessern sind. Außerdem wurde gefordert, dass die Mängel an der Elektroanlage beseitigt werden, die der Tüv bei einer Kontrolle notiert hatte.

Die Verbandsgemeindeverwaltung hat drei Elektrobetriebe angeschrieben, um Angebote einzuholen. Das günstigste beläuft sich auf 29.450 Euro – der Stadtrat vergab den Auftrag einstimmig.