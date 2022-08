Der Ortsgemeinderat hat den Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 beschlossen. Die größte Investition ist dem Zahlenwerk zufolge fürs Bürgerhaus vorgesehen.

Das Bosenbacher Bürgerhaus soll eine Frischzellenkur erhalten. Insgesamt 400.000 Euro will die Gemeinde für die energetische Sanierung und die Verbesserung des Brandschutzes in die Hand nehmen. Wie Ortsbürgermeister Martin Volles auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, muss in dem fast 40 Jahre alten Gebäude die Lüftungsanlage erneuert werden. Außerdem sollen die Beleuchtung, die Notbeleuchtung und der Hallenboden ausgetauscht werden.

Die Arbeiten können vergeben werden, sobald der erwartete Zuschuss (70 Prozent der Projektkosten) genehmigt sei, ergänzte der Ortsbürgermeister. Volles geht davon aus, dass dies nächstes Jahr der Fall sein wird.

Für die Befestigung des Vorplatzes und die Verbesserung der Fluchtwege seien schon Fördermittel in Höhe von 40.000 Euro bewilligt worden. Die Arbeiten sollen in knapp drei Wochen begonnen und in Eigenleistung vorgenommen werden, sagte Volles.