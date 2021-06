Die funktionale Aufwertung und Sanierung des Bürgerhauses gestaltet sich weiterhin schwierig und vor allem langwierig. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates deutlich.

Jetzt hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier den von Planerin Natalie Franzen im Rahmen der Dorferneuerung vorgelegten Plan in einem Punkt verworfen: Statt dem außen geplanten Zugang zur Behindertentoilette fordert sie einen Zugang im Inneren, was wiederum dazu führt, dass auch die Personaltoilette umgeplant werden muss. Dazu hat Franzen zwei Varianten vorgeschlagen, wovon sich der Rat für Variante eins entschied. Insgesamt sollen in die barrierefreie Umgestaltung mit Erneuerung der Küche und der Sanitäranlage rund 25.000 Euro investiert werden. Bezuschusst werden könnte das Projekt mit 60 Prozent der förderfähigen Kosten.

Gemeinsam mit Odenbach?

Ebenfalls warten muss die Gemeinde mit der Sanierung des maroden „Neuen Wegs“, einer landwirtschaftlich genutzten Verbindung von Adenbach über Odenbacher Gemarkung nach Roth. Am liebsten hätte man die Sanierung mit Odenbach zusammen gestemmt, da gut zwei Kilometer auf deren Gemarkung verlaufen. Adenbach selbst ist eigentlich nur mit 600 Metern betroffen. Allerdings wartet der Rat bisher auf eine Entscheidung des Odenbacher Gemeinderates. Falls dieser negativ ausfallen sollte, wird Adenbach seinen Bereich eigenständig sanieren.