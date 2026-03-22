Die Rammelsbacher haben abgestimmt – und zwar gleich doppelt. Parallel zur Landtagswahl am Sonntag fand in der Ortsgemeinde der Bürgerentscheid zur geplanten Steinbruch-Erweiterung statt. Das Meinungsbild fiel eindeutig aus: 505 der gut 1100 Wahlberechtigten stimmten gegen das Vorhaben der Basalt AG, die Abbaugrenze weiter in Richtung Ortslage zu verschieben, 291 dafür. 18 Stimmen waren ungültig. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des lokalen Wahlleiters bei etwa 70 Prozent. Ortsbürgermeister Thomas Danneck kommentierte die Abstimmung im Vorfeld mit folgenden Worten: „Es wird sich an das Ergebnis gehalten – egal, wie die Abstimmung ausgeht.“ Das Votum komme für ihn einem Ratsbeschluss gleich. Zuvor hatte sich der Ortsgemeinderat wegen möglicher Befangenheit für einen Bürgerentscheid ausgesprochen. Wäre es zu einer Erweiterung gekommen, hätte dies nach Angaben der Basalt AG gegenüber der RHEINPFALZ zu einer Laufzeitverlängerung von etwa acht Jahren geführt. Die derzeitige Abbaufläche biete nur noch Gesteinsvorkommen für sechs bis acht Jahre. Im Ort hatte sich eine Bürgerinitiative gebildet, die gegen eine Erweiterung protestierte.