Waldmohr. Die Bücherei und das Stadtcafé starten den Betrieb im W4. Für die leerstehenden Räume im Postgebäude hat Stadtbürgermeister Jürgen Schneider auch schon Pläne. Außerdem hat der Stadtchef viele Bauprojekte vor – auch was Freizeitanlagen angeht.

Das Bürgercafé und die Bücherei werden am 1. Februar im W4 in der Weiherstraße den Betrieb starten, kündigt Beigeordnete Charlotte Jentsch an.