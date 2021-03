Die Vorauswahl ist getroffen. Der Waldmohrer Stadtrat wird am 24. März über vier Namensvorschläge für das Bürgercafé diskutieren, das im neuen Wohn- und Geschäftskomplex gegenüber des Marktplatzes untergebracht wird. Wie Stadtbürgermeister Jürgen Schneider auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, haben sich die Stadtspitze und die Vorsitzenden der Stadtratsfraktion am Montagabend auf die Namen „Flair“, „W4“, „Is:y“ und „Café livre“ geeinigt. Die beiden letztgenannten Namen habe man mit Blick auf die französische Partnerstadt Is-sur-Tille ausgewählt. Der Name „W4“ – über die Schreibweise müsse man noch diskutieren, sagte Schneider – sei wegen des Projektnamens des neuen Café-Standortes ausgewählt worden. 55 Bürger aus Waldmohr und den Nachbarorten hatten sich zuvor an einem von der Stadt initiierten Namenswettbewerb beteiligt und 77 verschiedene Vorschläge eingereicht. Das Café soll bis zu 40 Plätze bieten und von der Stadt betrieben werden; in welcher Form, ist noch offen. Ebenfalls noch nicht geklärt ist die Frage, wann das Bürgercafé eröffnet. Man wolle abwarten, wie sich die Corona-Situation entwickelt. Das W4 in der Weiherstraße soll Schneider zufolge bis Anfang September fertig sein.