Voraussichtlich ab Mitte Juni sind im Kreis Kusel wieder Bürgerbusse unterwegs. Für den Neustart des Mobilitätsangebotes hätten die Verantwortlichen in den drei Verbandsgemeinden den 16. Juni ins Auge gefasst, sagte Karlheinz Schoon, Bürgerbus-Koordinator der VG Oberes Glantal, am Donnerstag der RHEINPFALZ. Coronabedingt werde der Service allerdings eingeschränkt. So werde zunächst mit Fahrten zu Arzt- und Physiotherapiepraxen begonnen. Abhängig davon, wie sich die Lockerungen bewähren, könnten auch Friseure angesteuert werden, ergänzte Schoon. Einkaufsfahrten seien nicht geplant, da ehrenamtliche Lieferdienste und örtliche Nachbarschaftshilfe in der Coronakrise gut funktionierten.

Zudem müssen nach seinen Angaben die Abstands- und Hygieneregelungen in den Bussen eingehalten werden. Dies bedeute, dass zunächst nur ein bis zwei Personen auf einer Fahrt transportiert werden könnten. Unklar ist Schoon zufolge derzeit ebenfalls, wie viele Helfer zur Verfügung stünden. Denn viele in diesem Personenkreis gehörten zur Risikogruppe.