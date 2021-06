Die drei Bürgerbus-Projekte im Landkreis Kusel gehen ab 1. Juli einen weiteren Schritt in Richtung Normalbetrieb. Zum neuen Monat sind wieder alle Fahrten möglich, teilte Karl-Heinz Schoon, Bürgerbus-Beauftragter für die Verbandsgemeinde Oberes Glantal, mit. Allerdings werde die Anzahl der Fahrgäste in den Bussen auf vier Personen aus maximal zwei Haushalten beschränkt. Die Bürgerbusse fahren dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr. Fahrten können gebucht werden unter der Telefonnummer 06373 504108 (Montag und Mittwoch, 14 bis 16 Uhr) sowie per E-Mail an buchung@buergerbus-og.de. Schoon weist darauf hin, dass bereits gebuchte Fahrten zum Impfzentrum durchgeführt werden.