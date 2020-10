Die Bürgerbusse der Verbandsgemeinden Oberes Glantal und Lauterecken-Wolfstein stehen ab dem kommenden Montag vorerst still. Wie Karl-Heinz Schoon, Bürgerbus-Koordinator in der VG Oberes Glantal, mitgeteilt hat, haben die Koordinatoren diese Entscheidung als konsequente Reaktion auf die steigenden Corona-Zahlen im Landkreis Kusel und die einschneidenden Maßnahmen auf Landes- und Bundesebene getroffen. Wichtig sei dabei ein abgestimmtes und gemeinsames Vorgehen. Wie Schoon weiter mitteilt, werden im November keine Fahrten mehr angeboten – auch nicht solche zu Ärzten. Die bereits gebuchten seien bereits oder würden kurzfristig abgesagt. Der Fahrbetrieb soll wieder aufgenommen werden, sobald sich eine Entspannung in der Entwicklung der Corona-Pandemie ergebe. Die Bürgerbusse in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan hatten ihre Fahrten bereits in der Vorwoche vorerst eingestellt.