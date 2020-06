Die zwei Bürgerbusse in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal sind jetzt Teil des europäischen Forschungsprojekts „Smarta“, in dem beispielhafte Modelle für ländliche Mobilität in der Europäischen Union analysiert werden. Laut Kreisverwaltung besteht das Konsortium aus fünf Partnern und wird vom Planungsbüro Memex aus dem italienischen Livorno koordiniert. Die Schnittstelle zwischen den Projektkoordinatoren und den Bürgerbussen übernimmt das Team der Agentur Landmobil, die schon bei der Einführung der Bürgerbusse im Sommer 2017 mit im Boot war.

Wie die Kreisverwaltung berichtet, zeigten sich die beiden aus Italien angereisten Projektkoordinatoren von Memex bei der Auftaktbesprechung am vergangenen Montag, an der auch Landrat Otto Rubly und Bürgermeister Christoph Lothschütz teilnahmen, beeindruckt vom großen Engagement in Sachen Bürgerbus. Von Bürgerbusleiter Karl-Heinz Schoon erhielten die Gäste eine umfassende Präsentation samt Probefahrt und Besichtigung der Telefonzentrale in Glan-Münchweiler. Nach der Auftaktveranstaltung werde es im Oktober einen öffentlichen Workshop in Kusel geben. Das Projekt endet im Dezember.