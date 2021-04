Weil sich immer weniger Menschen für eine Fahrt zum Impfzentrum anmelden, wird sich der Fahrmodus der Bürgerbusse ab Montag, 10. Mai, ändern. Wie der Bürgerbus-Koordinator Karl-Heinz Schoon mitgeteilt hat, wird der zentrale Telefondienst (Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr) noch bis Freitag, 7. Mai, angeboten. Ab dem 10. Mai sind dann die Telefonzentralen in den Verbandsgemeinden Oberes Glantal und Lauterecken-Wolfstein wieder so besetzt, wie vor der Impfaktion. Die Telefonzentrale für die VG Kusel-Altenglan wird ebenfalls nur noch am Vortag des Fahrtags besetzt sein. Die Busse fahren ab 10. Mai dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr – zunächst sind allerdings nur Impffahrten zum Hausarzt möglich – die Bürgerbusse verkehren dann wieder innerhalb der eigenen Verbandsgemeinden. Die bereits gebuchten Fahrten zum Impfzentrum nach Kusel werden aber noch durchgeführt. Ab dem 10. Mai sind die Bürgerbusse in der VG Oberes Glantal unter Telefon 06373 504108 erreichbar, in der VG Kusel-Altenglan unter 06381 6080888 (jeweils montags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr) und in der VG Lauterecken-Wolfstein jeweils montags und mittwochs von 15 - 17 Uhr unter 06382 9940921 (Lauterecken) beziehungsweise 06382 9940922 (Wolfstein).