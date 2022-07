Diese Woche finden zwei Smart-City-Veranstaltungen statt: Wie Kultur und Tourismus im Landkreis gefördert werden können, ist die Fragestellung am Dienstag, 5. Juli. Chancen der Verkehrswende stehen am Mittwoch, 6. Juli, auf dem Plan. Die Veranstaltungen, bei denen das Smart-City-Team mit Bürgern ins Gespräch kommen will, sind jeweils für 17.30 bis 20.30 Uhr im Kuseler Horst-Eckel-Haus angesetzt. Ziel ist es, das Motto „Land L(i)eben – digital.gemeinsam.vorOrt“ mit von der Bevölkerung angeregten Inhalten zu füllen. Anmeldung per E-Mail an smartcity@kv-kus.de oder telefonisch unter 06381 424-522/-523.