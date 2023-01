Die Vorarbeiten sind weitgehend abgeschlossen, nun steht der Umzug an. Die Rede ist vom Bürgerbüro Waldmohr. Derzeit müssen Bürger ihre Behördengänge noch im Gebäude Rathausstraße 14 erledigen, in letzten Januar-Drittel allerdings wird das Bürgerbüro bereits im neuen Gebäudekomplex „W4“ (Weiherstraße 4) zu finden sein. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal mitteilte, zieht das Bürgerbüro zwischen 16. und 18. Januar um und ist während dieser Zeit auch geschlossen. Ab 19. Januar ist die Behörde wieder von 8 bis 12.30 sowie von 13.30 bis 18 Uhr geöffnet. Die Bürgerbüros in Schönenberg-Kübelberg und Glan-Münchweiler bleiben durchgängig geöffnet.