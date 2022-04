Das Bürgerbüro und die Kfz-Zulassungsstelle sind künftig auch jeden zweiten Samstag geöffnet. Erster Öffnungstag ist am Samstag, 9. April. Die weiteren Termine finden in den geraden Kalenderwochen statt. Für die Zulassungsstelle ist eine Terminvereinbarung nötig, teilt die Verwaltung in Schönenberg-Kübelberg mit. Samstags können zudem keine Vorgänge mit ausländischen Papieren oder Ausfuhrkennzeichen bearbeitet werden. Das Bürgerbüro ist unter der Telefonnummer 06373 504210 erreichbar, die Zulassungsstelle unter 06373 504216.