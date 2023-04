Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr als 100 Bürger haben am Samstagabend an einer Mahnwache vor der Abteikirche teilgenommen. Grund dafür war eine Vortragsveranstaltung des „Freigeist-Forums Tübingen“. Die Anwohner waren sich einig: Sie wollen diese Gruppe nicht in ihrem Ort. Ein Besucher der Vorträge verglich die Mahnwache und das Glockengeläut beider Kirchen mit Volksverhetzung.

Am Samstagabend hat das „Freigeist-Forum Tübingen“ im ehemaligen Hotel-Restaurant „Alte Abtei“ einen Vortragsabend veranstaltet. Dort sollte es laut Internetseite