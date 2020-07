Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen will am Donnerstag, 23. Juli, 19 Uhr, seine Mitgliederversammlung mit Wahlen durchführen – unter Einhaltung der Hygieneverordnung, versteht sich. Im Nebenraum des Bioladens Ursprung in der Kuseler Bahnhofstraße findet die Versammlung statt. Auch Mitglieder der Grünen aus anderen Kreisverbänden, die im Landkreis wohnen, sind dazu eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen die Delegiertenwahl für die Landesdelegiertenversammlung am 22. und 23. August in Idar-Oberstein, die Aufstellung von Kandidaten für die Landesliste zur Landtagswahl im kommenden Jahr und die Wahl eines Direktkandidaten für die Landtagswahl (einschließlich B-Kandidat) für den Wahlkreis Kusel. Außerdem geht es um das Grundsatzprogramm von Bündnis 90/Die Grünen.

Info

Anmeldung ist aufgrund der Corona-Bestimmungen unbedingt erforderlich bei Anja Frey, Telefon 06383 1874, oder im Bioladen. Mitzubringen sind ein eigener blauer Kugelschreiber und ein Mundschutz.