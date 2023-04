Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Große und vor allem kleine und junge Leute zum Lesen animieren. Das ist das Ziel der Bücherzelle, die der SPD-Ortsverein Waldmohr gespendet hat. Aufgestellt wurde sie in der Nähe des Informationspunkts am Marktplatz. Beim Marktfrühstück mit Bundestagsabgeordnetem Gustav Herzog am Samstag, 29. August, 10 bis 12 Uhr, wird sie offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Die Idee, eine solche Bücherzelle einzurichten, stamme von Karin Göddel, berichtet SPD-Ortsvereinsvorsitzender Lutz Bockhorn der RHEINPFALZ. Bei den Parteifreunden und bei Ortsbürgermeister