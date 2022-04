Der Kuseler Jugendfonds setzt sich für Demokratie und Vielfalt ein. Derzeit werden Bücherpakete an Büchereien und alle Grundschulen im Kreis verteilt.

Es ist ein großer Packen mit 21 Büchern, den Fiona-Joy Schreiner, Maurice Zahn und Jana Klein am Dienstag in der Kreis- und Stadtbücherei an deren Leiterin Claudia Schramm übergeben. Die drei Jugendlichen sind Mitglieder des Kuseler Jugendfonds, der sich regelmäßig in der evangelischen Jugendzentrale trifft. Der Jugendfonds gibt Jugendlichen und jungen Erwachsenen – mitmachen kann jeder zwischen 14 und 27 Jahren – die Möglichkeit, ein vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches Miteinander in Kusel zu unterstützen.

Pro Jahr stehen dem Fonds, einem Teil der „Partnerschaft für Demokratie Kusel“ 10.000 Euro zur Verfügung, die für Projekte Aktionen und Veranstaltungen verwendet werden. Vergangenes Jahr etwa wurde das KZ Osthofen besucht. Vor drei Jahren wurde ein Friedensfest und ein Mädchenaktionstag ausgerichtet. Dieses Jahr ist eine Kunstaktion zum Thema Frieden geplant – und die Büchereien und Grundschulen im Kreis erhalten Bücherspenden im Wert von insgesamt 2000 Euro.

Veranstaltung für Kinder

Unter den Titeln, die an die Kreis- und Stadtbücherei gespendet wurden, gehört das Bilderbuch „Das alles ist Familie“ von Michael Engler. Darin geht es um die Vielfältigkeit des Familienlebens. Die vermittelte Botschaft: Keine Familie ist gleich, aber alle verbindet eines: Liebe. Weitere Titel sind „Der Junge im gestreiften Pyjama“ und „Der Junge auf dem Berg“, beides Werke von John Boyne, „Justin und die Kinderrechte“ von Antje Szillat und „Mein Schatten ist pink“ von Scott Stuart.

Büchereileiterin Claudia Schramm betonte, die Kreis- und Stadtbücherei sei für alle Bücherspenden dankbar, die das Angebot erweitern. Im Bestand befinden sich aktuell 35.000 Bücher und 160.000 E-Books. Viele junge Leser gehörten zu den regelmäßigen Kunden. Das Interesse der Kinder würde mit Veranstaltungen geweckt: Am Mittwoch, 27. April, 15 Uhr, startet etwa die „Bunte Welt im Lesezelt“. Dabei trägt eine Vorleserin Kindern ab vier Jahren alle 14 Tage eine Geschichte vor.