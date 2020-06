Die Büchereien in Kusel und Schönenberg-Kübelberg beteiligen sich auch in diesem Jahr am Lesesommer Rheinland-Pfalz. Los geht es am Montag, 22. Juni. Sechs- bis Sechzehnjährige können bis 22. August besondere neue Bücher lesen und Preise gewinnen.

Wie die Kreisverwaltung Kusel mitteilt, ist die Kreis- und Stadtbücherei auch unter den aktuellen besonderen Umständen beim 13 Lesesommer dabei. Wurden die Kinder und Jugendlichen sonst zu den gelesenen Büchern interviewt, wird es in diesem Jahr zwei Alternativen dazu geben: Entweder können Online-Buchtipps unter www.lesesommer.de abgegeben oder Fragen auf einem gestalteten Vordruck beantwortet werden. Jüngere können darauf auch malen. Die sonst übliche Abschlussveranstaltung werde voraussichtlich nicht stattfinden können.

Info



Die Kreis- und Stadtbücherei Kusel ist montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es muss ein Mundschutz getragen werden, maximal zehn Personen dürfen eintreten.