Die Bücherei im Schönenberger Bürgerhaus wird zum 1. März geschlossen. In den vergangenen Jahren sei die Frequenz der Bücherei im Bürgerhaus stark gesunken. Da sich in Kübelberg die modern eingerichtete Katholische Öffentliche Bücherei (KOEB) St. Valentin in Kübelberg befindet, die zuletzt modernisiert wurde und ein neues Konzept verfolgt, erfolge nun die Schließung. Die Ortsgemeinde unterstützt auch die KOEB jedes Jahr mit einem Zuschuss. Der Gemeinderat hat diesem Schritt zugestimmt. Das Inventar soll verkauft oder im neuen Bücherschrank der Gemeinde zur Ausleihe angeboten werden.