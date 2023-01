Ein 19-Jähriger musste am Dienstag mit schweren Verletzungen an der Hand in eine Spezialklinik gebracht werden, nachdem in seiner Hand ein Böller explodiert war. Wie die Polizei mitteilte, zündeten mehrere junge Männer am Radweg zwischen Eschenau und St. Julian Feuerwerkskörper. Einer der Böller explodierte in der rechten Hand des 19-Jährigen, wobei mehrere Finger schwer verletzt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Umständen des Vorfalls aufgenommen. Die Lauterecker Polizei weist darauf hin, dass das Abrennen von Feuerwerk nur an Silvester und Neujahr erlaubt ist. Zudem sollten beim Zünden von Böllern die aufgedruckten Sicherheitshinweise beachtet werden.