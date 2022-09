Am Friedhof sollen Fichten, Thujas und weitere größere Bäume gefällt werden. Die Bäume seien nicht mehr sicher, schilderte Ortsbürgermeisterin Annika Süssel. Ein weiterer Rückschnitt ist an der L349 zwischen Thallichtenberg und Pfeffelbach geplant. Dort seien Bäume am Ufer des Bachs nach Windbruch nicht mehr verkehrssicher. Die Fällarbeiten sollen im Zuge der geplanten Vollsperrung der L349 im Oktober erfolgen.