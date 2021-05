Weil im Bereich des Sportplatzes Nanzdietschweiler am frühen Dienstagmorgen mehrere Bäume vom Seitenhang auf die Fahrbahn der Landesstraße 358 fielen, musste die Feuerwehr ausrücken. Offenbar sorgten aufgeweichter Boden in Verbindung mit starker Windbelastung dafür, dass die Bäume entwurzelt wurden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, räumte die Feuerwehr die Straße wieder frei. Da weitere Bäume drohten umzustürzen, wurde die Straße sicherheitshalber gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Nach Auskunft der Straßenverkehrsbehörde bei der Verbandsgemeinde, besteht die Umleitung mittlerweile nicht mehr.