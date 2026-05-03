Teilnehmerrekord und ein zufriedener Veranstalter: Vier Strecken stehen beim Bärenfelstrail zur Auswahl. Ein 83-Jähriger lässt mehrere jüngere Läufer hinter sich.

Der 19. Bärenfels-1.-Mai-Trail hat einmal mehr bewiesen, dass sich die Veranstaltung zu einem festen Bestandteil der regionalen Laufszene entwickelt. Organisiert von der Familie um Robert Feller, gingen in diesem Jahr 170 Läufer an den Start – ein deutlicher Zuwachs gegenüber dem bisherigen Rekord von 113 Teilnehmern im Vorjahr. „Ich bin sehr zufrieden mit der Teilnehmerzahl“, erklärte Veranstalter Robert Feller.

Die positive Entwicklung führt er unter anderem auf eine stärkere Präsenz in den sozialen Netzwerken, die Anmeldung bei verschiedenen Laufkalendern sowie eine neue Homepage zurück. „Das hatte ich in den vergangenen Jahren etwas vernachlässigt“, räumte er ein. Besonders erfreulich sei zudem, dass vermehrt jüngere Jahrgänge den Weg zum Trail finden: „Die Jugend ist zurück.“ Zur Auswahl standen Strecken über elf, 21, 42 und 53 Kilometer, die den Teilnehmern mit 450 bis 2050 Höhenmetern einiges abverlangten.

Herrliche Panoramablicke

Dabei führte ein wildromantischer Trailrundkurs über den Nahesteig und den Bärenpfad rund um den Bärenfels. Die Läufer erwarteten traumhafte Singletrails, Holztreppen, Stege sowie verschlungene Pfade und Waldwege auf vielfältigen Untergründen – von Wiesen und Sand über Schotter bis hin zu Wurzeln und Fels. Belohnt wurden die Anstrengungen mit herrlichen Panoramablicken und spektakulären Landschaften, darunter urwaldähnliche Abschnitte, der Nahealtarm, die Bärenhöhle, der Schloßberg sowie der Bärenfels.

Veranstalter Robert Feller nimmt die Anmeldungen entgegen. Foto: Eric Sayer

Der große Andrang führte am Morgen sogar zu einer Startverschiebung: Kurz vor dem geplanten Beginn um 9 Uhr bildeten sich eine lange Schlange bei der Anmeldung, zahlreiche Nachmeldungen sorgten für Verzögerungen von etwa 30 Minuten. Ein Teil der Teilnehmer startete bereits zwei Stunden vorher, da sie die angebotenen Wegstrecken nicht liefen, sondern als Wanderer genossen. Ein besonderes Beispiel für die Begeisterung am Laufsport lieferte Werner Mootz aus Selchenbach. Der 83-Jährige nahm erstmals am 1.-Mai-Trail teil und entschied sich für die Elf-Kilometer-Distanz. „Mein Ziel ist es, möglichst viele Jüngere hinter mir zu lassen“, sagte er schmunzelnd.

Mootz beeindruckt

Das ist ihm auch gelungen. Der erfahrene Ultraläufer, der unter anderem deutscher Meister und Europacupsieger war, beeindruckte erneut: Als 14. ließ er mehrere jüngere Teilnehmer hinter sich. Auch Dennis Drumm aus Herchweiler zeigte eine starke Leistung. Der 45-Jährige, der seit 2018 regelmäßig teilnimmt, belegte über die Marathonstrecke in 5:31 Stunden den vierten Platz. „Mir gefällt die Landschaft und dass es nicht so überlaufen ist wie bei Stadtmarathons“, betonte er. Norman Doesken vom TV Rodenbach, ebenfalls ein Stammgast, schätzte besonders die naturnahen Strecken und belegte im Halbmarathon Rang 17 unter 44 Startern.

Sportlich setzten sich auf den verschiedenen Distanzen folgende Lauffreunde durch: Den Ultramarathon über 53 Kilometer gewannen Sakis Mikas (LT Holzgerlingen) und Bianca Grosse (Dill). Über die Marathondistanz siegten Olivier Vandentempel (Belgien) und Katja Stamm (ohne Verein) vor Nadine Müller (Altenglan). Im Halbmarathon triumphierten Thomas Korb (HartfüßlerTrail) und Corinna Scherrmann (LLG Wustweiler), während sich über elf Kilometer Tim Sarther (TV Hinterweidenthal) und Stephanie Motruk (TuS Fortuna Saarburg). Durchsetzten.

Angebot wird ausgebaut

Mit weiteren Veranstaltungen wie dem Sommer-Trail am 12. Juli, dem Heiligabend-Trail und dem neu eingeführten Sechs-Stunden-Lauf am 3. Oktober baut das Organisationsteam sein Angebot kontinuierlich aus – und blickt optimistisch in die Zukunft.