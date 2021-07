In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurden Sitzbänke und Tische auf dem Dorfplatz Herschweiler-Pettersheim mit Farbe beschmiert, ein Blumenkübel wurde zerstört und ein Mülleimer abgerissen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Zeuge angegeben, dass zur Tatzeit mehrere Jugendliche lautstark auf dem Dorfplatz gefeiert haben. Der Schaden beträgt laut Polizei mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Kusel unter 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.