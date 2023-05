Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum Jahresende schließt Ulrich Körbel seine Bäckerei in Dunzweiler sowie die Filiale in Altenkirchen. Die hohen Energiekosten zwingen ihn zur Aufgabe. Ortsbürgermeister Volker Korst sorgt sich um die Grundversorgung in Dunzweiler.

Wo Bäckerei draufsteht, ist ein Tante-Emma-Laden drin. Ulrich Körbel und seine Tochter verkaufen in ihrem Geschäft in der Hauptstraße in Dunzweiler neben Backwaren auch Dinge