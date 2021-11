Kusel. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Pfalz wird ihre neue Sozialstation in Kusel am Montag, 15. November, in Betrieb nehmen. Wie die Awo mit Sitz in Neustadt mitteilte, wurden die Räume in der Bahnhofstraße 58 pünktlich fertig.

Ab Montag könnten Kunden Termine in häuslicher Umgebung oder direkt in der neuen Sozialstation vereinbaren. Das Angebot der Awo soll pflegerische Tätigkeiten, medizinische Behandlungspflege sowie hauswirtschaftliche Dienstleistungen und Betreuungsangebote umfassen.

Die meisten älteren Menschen wünschten sich zunehmend auch im hohen Alter zu Hause im gewohnten Umfeld zu bleiben, begründet die Awo ihr Engagement in der Kreisstadt. Der mobile Pflegedienst wolle dabei unterstützen, sich so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden sicher zu fühlen. Angeboten werden auch Beratungen zu Themen wie Demenz, Diabetes oder Palliative Care.

Weitere Standorte

Der Dienst werde mit der durch die Kassen vorgeschriebenen Besetzung von drei Stellen gestartet, informierte die Awo weiter. Die Pflegedienstleitung hat Marion Scharwath inne. Weitere Mitarbeiter sollen noch im November hinzukommen. „Auch im Bereich Verwaltung und Hauswirtschaft konnten wir offene Stellen besetzen“, sagt Pressesprecherin Sandra Magin auf Nachfrage der RHEINPFALZ. So könnten ab Dezember auch hauswirtschaftliche Leistungen in und um Kusel angeboten werden.

Aufgrund hoher Nachfrage weitet die Arbeiterwohlfahrt ihr Angebot aktuell im ambulanten Sektor aus. Pfalz-weit werden bereits jetzt Sozialstationen in Kaiserslautern, Zweibrücken, Pirmasens, Haßloch, Jockgrim, Lambrecht und Frankenthal betrieben. Eine neue Sozialstation werde in Speyer aufgebaut. Neben dem neuen Angebot des Service-Wohnens, das im Januar in Konken eröffnet werden soll, sind in Pfeffelbach und Rammelsbach weitere Wohn-Standorte geplant.