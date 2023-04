Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Beginn des Jahres sind die ersten Mieter in die neuen Gebäude des Servicewohnens der Arbeiterwohlfahrt in Konken eingezogen. Allerdings nicht so viele, wie zunächst gedacht. Die meisten der 17 Wohnungen stehen noch leer. Ob es am Preis liegt?

Fast 50 Interessenten standen noch im vergangenen Jahr auf einer Anmeldeliste für das Servicewohnen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Konken. Bei einer Infoveranstaltung über das Wohnprojekt im Sommer