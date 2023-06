Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Pfalz will in Kusel eine neue Sozialstation eröffnen. Ein Raum ist bereits in der Bahnhofstraße gefunden. Aktuell werden Pflegekräfte gesucht.

Das Angebot der Awo soll pflegerische Tätigkeiten, medizinische Behandlungspflege sowie hauswirtschaftliche Dienstleistungen und Betreuungsangebote umfassen. Wie die Awo Pfalz auf Nachfrage bestätigt,