Ein Unbekannter hat am Dienstag, kurz nach Mitternacht, die Scheibe eines Autos eingeschlagen, das Fahrzeug durchsucht und einen Geldbeutel mit Bargeld und persönlichen Dokumenten gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, was das Auto in der Straße „Am Herrenacker“ abgestellt. Eine Zeugin bemerkte den Schaden um 5.30 Uhr und verständigte die Polizei. Die Lauterecker Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06382 9110 zu melden.