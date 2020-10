Eine Autobesitzerin hat am Dienstagmorgen die Polizei verständigt, weil sie davon ausgegangen war, dass jemand die Fensterscheibe an ihrem Wagen beschädigt hat. Gegenüber der Polizei gab sie an, dass ein Stein im Fußraum ihres Autos liege. Wie die Ordnungshüter berichten, stellte sich vor Ort dann aber heraus, dass es sich nicht um einen Stein, sondern um einen Brocken Mörtel handelte, der sich, vermutlich von einem Firstziegel oder dem Schornstein des danebenstehenden Hauses gelöst haben dürfte. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass in diesem Fall wohl keine vorsätzliche Straftat vorliegt.