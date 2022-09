„Mut kann man lernen“, sagt die deutsche Filmregisseurin, Schauspielerin, Sängerin und Bestseller-Autorin Mo Asumang. Vor allem den Mut gegen Rassismus. Und davon wird sie am Mittwoch, 28. September, in der Protestantischen Stadtkirche Kusel erzählen. Einen Tag später leitet sie einen Workshop im Siebenpfeiffer-Gymnasium.

Asumang hat ghanaische Wurzeln. Sie wurde von ihrer deutschen Großmutter aufgezogen, die während der Zeit des Nationalsozialismus als Schreibkraft für die SS gearbeitet hat. Irgendwann wechselte sie selbst die Straße, wenn sie einen „Schwarzen“ sah. In ihrem 2016 erschienen Buch „Mo und die Arier. Allein unter Rassisten und Neonazis“ verarbeitete sie die rassistischen Bewegungen um sich herum und wagte sich dabei in die Zentren und Foren rassistisch motivierter Menschen hinein. Mit ihrem dokumentarischen Erstlingswerk „Roots Germania“ beschäftigte sie sich mit den Bedeutungen von Begriffen wie Zugehörigkeit und Heimat.

Bei ihrem Besuch in der protestantischen Stadtkirche Kusel wird sie von 18.30 bis 21 Uhr aus ihren Büchern vorlesen, Ausschnitte aus ihren Dokumentarfilmen zeigen und über ihre Erfahrungen mit Rassismus sprechen. Zeit für Fragen und Diskussion ist ebenfalls vorgesehen. Alle Menschen sind eingeladen – egal, welcher Kultur, Religion, Sprache oder sexuellen Orientierung sie angehören. Anmeldungen sind per E-Mail an simone.schnipp@cjd-rlp-mitte.de möglich.

Am Donnerstag, 29. September, wird Asumang die Zehntklässler des Siebenpfeiffer-Gymnasiums mit einem Workshop an das Thema Rassismus heranführen. Beide Veranstaltungen werden organisiert von der Fach- und Koordinierungsstelle „Demokratie leben!“, dem CJD Saarland/Pfalz, der Kontaktstelle Holler und der protestantischen Kirchengemeinde Kusel.