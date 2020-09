Nach einer Sachbeschädigung an einem geparkten Wagen sucht die Polizei aktuell nach Hinweisen. Wie die Ordnungshüter berichten, wurden an einem in der Trierer Straße abgestellten Renault Scenic in der Nacht zum Montag die Reifen auf der rechten Fahrzeugseite zerstochen. Wer in dieser Angelegenheit etwas beobachtet hat oder anderweitig Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de bei der Polizei in Kusel zu melden.