Drei Autoreifen zerstochen hat ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag in Herchweiler. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte der 44-jährige Autobesitzer am Dienstagmorgen, dass die Reifen platt waren. Es entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.