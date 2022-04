Ein Augenzeuge hat am Sonntag maßgeblich zur Aufklärung eines Verbrechens in Gries beigetragen. Wie die Polizei mitteilte, wurden aus einem Hof in der Hauptstraße zwei Alu-Kompletträder gestohlen. Allerdings hatte ein Zeuge die Tat beobachtet und daraufhin die Polizei informiert. Anhand der Täterbeschreibung sowie dem Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs konnte die Polizei wenig später einen 30-Jährigen in Ramstein-Miesenbach antreffen. Das Diebesgut befand sich laut Polizeibericht noch im Auto. Der 30-Jährige blickt nun einem Strafverfahren entgegen.