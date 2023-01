Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Lebensmittelautomaten auf dem Schulhof des Kuseler Siebenpfeiffer Gymnasiums aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, erbeuteten die Täter dabei Getränke, Süßigkeiten und Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Die Spuren wurden gesichert, die Ermittlungen dauern an. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Beamten auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.