Am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 22.30 Uhr wurden an einem blauen Opel Astra beide Kennzeichen abmontiert und entwendet. Das Fahrzeug mit Pirmasenser Nummer war auf dem Parkplatz hinter der Sparkassenfiliale in der Glanstraße geparkt. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg entgegen.