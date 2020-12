Das Kennzeichen KUS-VW-287 ist in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag in der Unterstraße in Grumbach gestohlen worden. Am Abend sei das Nummernschild noch vorne an dem VW montiert gewesen, berichtet die Polizei. Bemerkt worden sei der Diebstahl am Folgetag um 11 Uhr. Die Polizeiinspektion Lauterecken nimmt Hinweise entgegen unter der Telefonnummer 06382 9110.