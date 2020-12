Am Montagmittag meldete die Polizei, dass in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag das vordere Nummernschild eines VWs in Grumbach gestohlen worden sei. Zwei Stunden später gab sie Entwarnung: Es war bereits am ersten Weihnachtsfeiertag an der Tankstelle gefunden worden, an dem der Wagen betankt worden war. Durch die Schließungszeiten sei die Nachricht jedoch verspätet bei der Polizei angekommen.