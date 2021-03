Ein Auto steht an der Böschung neben der Landesstraße 369 in Richtung Kollweiler, und von der Fahrerin fehlt jede Spur. Dieses Bild offenbarte sich Beamten der Lauterecker Polizei am Samstagmorgen. Es stellte sich heraus, dass eine 26-Jährige auf dem Weg zur Arbeit in einer leichten Rechtskurve einem Reh ausweichen musste. Folge: Sie kam mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Leitpfosten und fuhr dann rund 50 Meter in Schräglage die Böschung entlang. Das Auto kam kurz vor einem betonierten Kanalrohr zum Stehen, berichtet die Polizei. Die junge Frau wurde dann von einem Arbeitskollegen mitgenommen, den Unfall meldete sie jedoch nicht, was ein Strafverfahren wegen Unfallflucht zur Folge hat.