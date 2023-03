Ein beschädigter Fahrbahnteiler sowie ein ebenfalls beschädigtes Verkehrsschild auf der B420 in Wiesweiler wurde der Polizei am Dienstagnachmittag gemeldet. Wie die Beamten mitteilen, konnte an der Unfallstelle kein Verursacher angetroffen werden. Während der Aufnahme wies ein Verkehrsteilnehmer die Beamten auf ein unfallbeschädigtes Fahrzeug außer Sichtweite hin. Mehrere hundert Meter vom Unfallort entfernt trafen die Polizisten auf eine 53-Jährige mit ihrem nicht mehr fahrbereiten VW. Sie stand nach Angaben der Beamten „erheblich unter Alkoholeinfluss“ und hatte auch Medikamente eingenommen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde einbehalten.