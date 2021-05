Eine 58-jährige Frau ist am Freitag bei einem Auffahrunfall in der Sander Straße leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, musste die Autofahrerin gegen 15.45 Uhr beim Einfahren in den Kreuzungsbereich zur Glanstraße anhalten, um ein anderes Fahrzeug passieren zu lassen. Diesen Bremsvorgang habe ein 21-jähriger Lastwagen-Fahrer übersehen sei auf das Auto der 58-Jährigen aufgefahren. Durch den Aufprall habe sie sich vermutlich ein Schleudertrauma zugezogen und musste von einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.