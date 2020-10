Eine Unachtsamkeit eines Autofahrers hat am Mittwoch zu einem Unfall auf der L362 geführt. Wie die Polizei berichtet, war der Autofahrer in Richtung Haschbach unterwegs, als er nach eigenen Angaben aufgrund einer Unachtsamkeit gegen den Bordstein fuhr. Daraufhin habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei nach links von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug rutschte in der Folge die Böschung hinunter, der Fahrer blieb aber unverletzt.