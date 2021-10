Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Samstagnachmittag einen Fußgänger leicht verletzt hat und anschließend einfach weitergefahren ist. Wie die Ordnungshüter berichten, ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr in der Ortsmitte, in Höhe einer Bäckerei. Bei dem Zusammenstoß habe das Fahrzeug die Abdeckung des rechten Außenspiegels verloren. Der Fahrer habe nach dem Unfall seine Fahrt unmittelbar in Richtung B 423 fortgesetzt. Bei dem beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen silbernen oder grauen Kleinwagen der Marke Toyota handeln. Hinweise zu Fahrzeug und Fahrer nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.