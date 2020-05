Die Polizei ermittelt aktuell gegen einen Verkehrsrüpel, der sich in den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags eine „Verfolgungsfahrt“ mit einem anderen Verkehrsteilnehmer geliefert haben soll. Wie die Ordnungshüter berichten, sei dabei ein grauer VW Lupo mit Kuseler Kennzeichen gegen 4 Uhr von einen grauen Ford Focus mit Saarbrücker Kennzeichen verfolgt worden. In Höhe der Shell-Tankstelle sei der VW-Fahrer vom Ford-Fahrer bis zum Stillstand ausgebremst worden. Daraufhin sei der Verfolgte in Richtung ZOB geflüchtet und erneut ausgebremst worden. Hierbei sei es auch zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge gekommen. In Höhe des Waldstadions in Brücken hätte der Focus-Fahrer die Verfolgung dann eingestellt. Sollte sich der Sachverhalt bestätigen, erwartet den Fahrer des Ford Focus nach Angaben der Polizei eine Strafanzeige wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.