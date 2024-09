Am frühen Freitagabend wurde nach Angaben der Polizei in der Saarpfalzstraße in Waldmohr ein Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser Kontrolle nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Das Ergebnis eines Tests vor Ort: 1,66 Promille. Die Weiterfahrt für den Mann war damit beendet. Den 60-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.