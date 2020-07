Autofahrer müssen sich auf der B 41 in Höhe der Naheüberbauung von Montag an auf Behinderungen einstellen. Grund ist der voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien dauernde Abriss einer Fußgängerbrücke. Laut Stadtverwaltung werden die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Birkenfeld sowie die Abfahrt in Richtung des Stadtteils Idar verengt. Im August kann es zu Sperrungen der Anbindung kommen. Diese sollen nachts und am zweiten und dritten Wochenende erfolgen, teilte die Stadtverwaltung weiter mit. Den Abriss der Brücke sowie eines anschließenden Kragarms übernimmt ein örtliches Bauunternehmen. Die Kosten für beide Abrisse liegen bei rund 263.000 Euro.